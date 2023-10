Aqui, vale uma explicação para quem não é do vôlei. Desde a instituição das líberos, as centrais, as mais altas do time, saem de quadra quando chegam na linha de defesa e só voltam quando chegam à rede na rotação. As opostas normalmente não têm a função de passar e saem da linha de passe no saque adversário. Já a ponteira passadora, como o nome já diz, fica lá de peito aberto esperando a bola nela.

Altíssima, mesmo para os padrões do vôlei, Helena bateu o pé. "Não, eu não quero ser central, eu posso ser oposta, mas o que eu quero ser é ponta", dizia. Foi como oposta que ela saiu de Joinville, onde foi revelada, e seguiu para a base do Flamengo. E como oposta foi incorporada ao Sesc/Flamengo, time adulto. Até que foi testada como ponteira, em um Sul-Americano de base, no ano passado.

"O Wagão deu a oportunidade de jogar de ponta e ganhei dois títulos, um de melhor ponteira e outro de melhor jogadora do campeonato como ponta. É porque eu fui teimosa mesmo", diz, em referência ao treinador que é o braço direito de Zé Roberto Guimarães.

A teimosia, porém, paga seu preço. Passar até que não é tão difícil, afirma Helena, mas movimentar seu corpo de 1,97m para defender demanda muito treino.

"A defesa é mais leitura de bloco, leitura de ataque da menina, reação. Depois do treino, quando eu acho que o meu treino não está bom de passe, eu treino mais, eu peço para fazer específico, para cada vez melhorar. Eu treino muito, eu sempre tento fazer mais do que as outras. Mas o meu passe vai melhorando cada vez mais com o treino."

Bons conselhos não faltarão. "Eu tenho o Bernadinho como técnico, tive o Wagão na seleção, agora estou com o Paulinho [Coco, técnico da seleção no Pan e treinador do Praia Clube]. Cada um tem algo a mais para acrescentar. Algo que o Paulinho me falou muito na defesa esse tempo que a gente treinou lá em Saquarema foi entrar mais e ir mais pra frente, que é mais fácil do que ficar mais pra trás e ter que me abaixar muito." Em outras palavras: quando está defendendo, ela fica mais perto da rede do que o usual.