Julia Kudiess vai operar o joelho e deve voltar só no ano que vem

A veterana teve lesão examatamente de LCA em março do ano passado, ficou nove meses afastada das quadras, e retornou em dezembro, com Julia já consolidada no time. Ao fim da temporada, priorizando o desenvolvimento da jovem, o Minas não renovou com Gattaz, que assinou com o rival Praia Clube.

Agora, é Julia quem ficará indisponível, porém. Se ficar fora por nove meses, como Gattaz, ela só retornaria perto dos playoffs da Superliga.

Mais importante que isso: Julia não poderá ir às Olimpíadas. Sem ela, a tendência é que Diana fique com a terceira vaga de central, se juntando a Thaisa e Carolana.