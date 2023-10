A bicampeã olímpica Jaqueline gravou vídeo chorando copiosamente para falar sobre sua saída do Campinas Vôlei após uma única partida. Ela era o principal reforço da equipe, ligada ao Instituto Tandara Caixeta, que não pagou salários e viu o time, na prática, acabar.

"Gente, eu não paro de chorar. É tão triste. Eu estava tão feliz com esse retorno, com tudo. Estava tão esperançosa de que tudo ia dar certo. Fiquei até o último momento para que isso desse certo. Acreditei. Tinha 99,9% [de certeza] que a equipe ia continuar, eu estava lá acreditando, mas infelizmente não deu", afirmou nos stories do Instagram.

A ponteira ficou dois anos afastada do vôlei e, no período, se firmou como influenciadora digital, com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, e vídeos engraçados ao lado do marido, o bicampeão mundial Murilo. Ela voltou ao vôlei para jogar pelo Campinas e, na reestreia, levou 5 mil pessoas ao ginásio do Concórdia para a última rodada da fase de classificação do Paulista. O time, porém, perdeu do Barueri, ficou em quinto, e não avançou às semifinais.