Hiraki foi a melhor de todo o campeonato mundial e ganhou o ouro com uma volta impressionante de 94,54. Kusaki ficou com prata e, Stess, com o bronze. A competição não contou com a britânica Sky Brown, campeã olímpica em 2021 e Mundial no ano passado, que está machucada.

O Brasil ainda teve Dora Varela em 10º lugar e Isadora Pacheco na 12ª colocação. Yndiara Asp terminou em 29º, elimiminada na fase de classificação, quando precisava terminar entre as 28 primeiras para avançar. As três disputam entre si quem acompanhará Raicca em Paris. A caçula deve disparar como melhor brasileira do ranking olímpico, depois de um 11º e um terceiro lugares nos dois primeiros eventos que valiam para o ranking.