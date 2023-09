O Brasil está classificado para as Olimpíada de Paris no tênis de mesa masculino e também no feminino. As duas equipes conquistaram suas vagas neste domingo (17), pelo Campeonato Pan-Americano, disputado em Havana (Cuba). No caso dos homens, com título continental. No total, são mais seis vagas na delegação.

Entre os homens, o ouro, e a vaga, vieram com a vitória ao fim do primeiro ponto do Brasil no duelo contra Porto Rico, uma vitória em duplas. Como a equipe brasileira antes havia vencido os outros dois confrontos do quadrangular final, diante de Canadá e Chile, já foi o suficiente para celebrar.

No feminino foi mais sofrido. O time das irmãs Bruna e Giulia Takahashi e da medalhista paralímpica Bruna Alexandre, que é amputada do braço direito, começou o quadrangular vencendo Porto Rico, das irmãs Adriana e Fabíola Diaz, por 3 a 1. As Takahashi venceram em duplas, Bruna Alexandre no individual, mas Bruna Takahashi perdeu o duelo contra Adriana Diaz, sua maior rival. Depois, no jogo das irmãs mais novas, Giulia venceu e fez o 3 a 1 decisivo.