O Brasil fechou com medalha de ouro, neste domingo (17), uma boa campanha no Campeonato Pan-Americano e da Oceania de Judô disputado em Calgary, no Canadá. No último dia do torneio, a país venceu a disputa por equipes mistas, batendo Cuba na final por 4 a 0.

Esta foi a sétima medalha de ouro obtida pelo Brasil na competição. No total, o time brasileiro faturou 16 medalhas, com quase todos os atletas da delegação chegando à disputa por medalhas.

Mayra Aguiar, que ainda não havia lutado este ano, se recuperando de lesões, faturou o ouro na categoria até 78kg vencendo a neozelandesa Moira De Villiers na final. Também medalhista olímpico, Daniel Cargnin faturou seu primeiro título pan-americano na categoria até 73kg, com triunfo sobre Arthur Margelidon, do Canadá, na decisão.