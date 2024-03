Gilbert Durinho terá que assumir riscos maiores para sonhar com cinturão

Os últimos meses foram difíceis para Gilbert Durinho. Depois de um começo promissor em 2023, o atleta aproveitou a boa fase e realizou três lutas em apenas cinco meses. Mas justamente em sua última apresentação, que em caso de vitória lhe garantiria a chance de disputar o título dos meio-médios (77 kg), ele sofreu uma lesão que o deixou de molho desde maio do ano passado.



E foi justamente o período afastado dos octógonos que deixou o brasileiro em situação nada agradável. Afinal, prestes a completar 38 anos, Gilbert precisava vencer neste sábado para apagar o revés diante de Belal Muhammad e voltar a sonhar com um novo title shot no evento. Mas a derrota para Jack Della Maddalena colocou todos os seus planos em xeque.



Com dois reveses em sequência na organização, o veterano deve perder importantes posições no ranking após a derrota para o 11º colocado da lista. Desta forma, o tempo necessário para que uma nova sequência o credencie a pleitear uma disputa de título aliado à proximidade dos 40 anos deixam o futuro do atleta truncado.



Claro, existem exemplos em um passado recente, como o caso de Glover Teixeira, de veteranos que provaram ser competitivos tanto no cage como nos bastidores da organização. No entanto, a maioria dos cenários aponta para o contrário, ainda mais em categorias de peso mais povoadas e competitivas, como a dos meio-médios.



E como de praxe, para contornar situações delicadas, medidas mais agressivas precisam ser tomadas. Eu sei que Durinho falou ao longo da semana que era a hora de escutar mais o seu corpo e evitar lutar com pouco tempo de descanso. Mas, no atual cenário, imagino que ele precisa não apenas buscar por oportunidades inusitadas, mas também estar pronto para servir como 'tapa buraco' em alguns eventos.



Afinal, ele precisa estar ativo e colecionar o máximo de vitórias no menor espaço de tempo possível. O risco é enorme, mas a recompensa também é grande. Por sinal, ela pode ser grande o bastante para colocá-lo de volta no caminho rumo ao cinturão…