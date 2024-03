Tribunal resolve a vida de Tite ao tirar 'Gabigancho' de combate

Mas, convenhamos, essa suspensão veio bem a calhar para Tite, hein?

O treinador terá agora dois anos de paz sem as constantes perguntas do motivo de o herói da Libertadores-2019 estar no banco de reservas.

Ah, e com esse tempo sem poder jogar, quem sabe, Gabigol pode começar a se dedicar à música.

Um bom nome artístico seria "Gabigancho".

Que acham?

Opine!