Baltazar, o 'Cabecinha de Ouro', nos deixava há 27 anos

Nesta imagem histórica, as equipes do Jabaquara e do Ourinhos posaram juntas, em 26 de novembro de 1944. Andu é o sexto em pé, da esquerda para a direita, de camisa preta. E o último agachado, da esquerda para a direita, é Baltazar, o "Cabecinha de Ouro", com a camisa do Jabaquara aos 18 anos de idade. Foto enviada por José Carlos Monteiro

Linda foto do time corintiano, com seus jogadores em pé. O goleiro Cabeção de joelheiras segura a bola (era marrom), em tarde de grande público no Pacaembu. Reparem também nos meiões dos jogadores, diferentes uns dos outros. Da esquerda para a direita: Cabeção, Baltazar (o Cabecinha de Ouro), Touguinha, Lorena, Murilo, Jackson, Carbone, o valente Idário, Julião, Luizinho (o "Pequeno Polegar") e Cláudio Cristovam de Pinho (o "Gerente"). Quem nos ajudou a identificar este timaço alvinegro foi o corintianíssimo Waldemar Micheletti

Vejam Cláudio e Baltazar, antes de mais uma partida pelo Corinthians