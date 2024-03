Marcante como zagueiro e treinador, Procópio completa 85 anos

Nascido no município mineiro de Salinas em 21 de março de 1939, Procópio Cardoso Neto foi um grande zagueiro que começou no Renascença, de Minas Gerais, e passou por alguns dos maiores clubes do Brasil como Cruzeiro, Atlético (MG), Palmeiras e São Paulo.

Defendeu também a Seleção Brasileira. Após encerrar a carreira, tornou-se treinador e constituiu um currículo respeitável. Começou em 1977 no Cruzeiro e trabalhou depois no Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio, América Mineiro, Atlético Paranaense, Goiás, Bahia, América do Rio e futebol árabe.

Suas primeiras referências como atleta aconteceram no grande time do Cruzeiro do final da década de 1950 e início da de 1960, quando conquistou os títulos mineiros de 1959 e 1960. Segundo o Almanaque do Cruzeiro, de Henrique Ribeiro, vestiu a camisa azul em 212 jogos em duas passagens, a primeira entre 1959 e 1961, e a segunda entre 1966 e 1974.

Por sinal, em uma partida contra o Santos em 1968, foi atingido por Pelé e rompeu os ligamentos do joelho. Foi dado como joagdor inutilizado, mas com muita força de vontade conseguiu se recuperar e retornar aos gramados cinco anos depois. Nesse tempo, se dedicou a supervisionar e treinar equipes juvenis do clube.

No São Paulo Futebol Clube, segundo o Almanaque do São Paulo de Alexandre da Costa, Procópio jogou entre 1961 e 1962 em 36 ocasiões, com 22 vitórias, seis empates e oito derrotas.

No Palmeiras, segundo o Almanaque do Palmeiras de Celso Unzelte e Mário Sérgio Venditti, jogou 38 jogos entre 1965 e 1966 com 22 vitórias, oito empates e oito derrotas.