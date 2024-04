Na estreia, um Flu que desfilou o melhor e o mais arriscado do Dinizismo

Mas é isso mesmo a vida - e o jogo?

Volto ao tema do Manchester City: é um timaço. Tem o controle. Manda no ritmo do jogo. Não perde a cabeça. Todos os jogadores sabem os eu papel e têm as suas zonas em campo. Toca assim e assado. Avança assim e assado. Volta assim e volta assado. Toma um gol e não perde a elegância. Recomeça com a organização de um robô. Não perde. Talvez não perca tão cedo.

É bonito? Eu não acho. Acho, aliás, amedrontador no sentido de tirar a dimensão de vida do futebol.

E qual a dimensão de vida? É o caos, a derrota, as falhas, os tropeços. É saber como reagir a tudo isso enquanto coletividade. É se ver diante do caos e colocar a bola no chão. É a solidariedade. Alguém vê isso no City?

Esse texto não é a celebração da derrota. Não gosto de perder. Quem gosta? É simplesmente horroroso perder. Mas é arrogância achar que vai existir uma formação que, montada para ser perfeita, conseguirá agir como uma máquina. A perfeição não existe e buscá-la é vão e tedioso. O futebol é tão imenso quanto a vida porque ele a interpreta e nos ensina a seguir apesar das falhas. Ensina sobre a importância das derrotas e sobre como se comportar com dignidade nas vitórias. O jogo acontece no universo da emoção e não no da razão.

Diniz está tentando fazer alguma coisa diferente do que se consolidou como a única forma de jogar, de treinar, de se comportar, de perfilar para o hino etc. Jesus fez isso em 2019 no Flamengo. Foi curto, rápido e comovente até para antis como eu. O trabalho de Diniz, por não ter sido vitorioso de imediato, é bem mais criticado. O curioso é que, mesmo depois de se mostrar vencedor, ele segue sendo criticado como se não tivesse sido.