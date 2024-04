Treinador do São Paulo fala como falam os que estão na corda bamba

O São Paulo ganhou do Cobresal e a vitória, a despeito da qualidade do jogo, dá sobrevida ao jovem treinador tricolor. A contratação de Thiago Carpini, um profissional em começo de carreira, era arriscada desde sempre. Mas o futebol, como a vida, é arriscado por natureza. Foi arriscado a seleção argentina colocar como treinador o novato e desconhecido Lionel Scaloni? Me parece que sim. E deu no que deu.

Carpini é promissor, sem dúvida. E a vida de treinador de time da série A é sim duríssima, mesmo com os altos salários. É tensão e pressão todos os dias, o tempo inteiro, especialmente naquelas consideradas camisas mais pesadas.

Thiago Carpini está nessa chuva torrencial que é treinar um clube do tamanho do São Paulo e certamente vai se molhar. Tudo isso vem com o território. É provável que ele não consiga, nessa passagem pelo Morumbi, realizar tudo aquilo que sonhou? Sim, muito. Isso não quer dizer que ele seja ruim. São as circunstâncias.