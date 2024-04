O que os estaduais podem dizer sobre o resto do ano

São Paulo e Corinthians vêm para um ano de meio de tabela no Brasileirão. É ciclo para se reestruturar, adquirir algum padrão de jogo e, quem sabe, fazer bonito em alguma Copa - no máximo.

O Bahia talvez tenha sido a grande decepção das finais. Time mais forte do que o grande rival Vitória, marca do badalado grupo City, com mais dinheiro, elenco e organização do que o adversário. Parecia aposta fácil para levar a taça, mas perdeu de forma bizarra. Vencia o primeiro jogo por dois a zero quando Rogério recuou o time e levou uma virada bastante improvável perdendo por 3 a 2 na última bola do jogo. Na partida de volta, em sua casa, o Bahia não foi bem e o empate deu o título ao Vitória. Os dois estão na série A esse ano e vão se enfrentar pelo menos mais duas vezes.

Outra decepção foi o Fortaleza, que deixou o título com o Ceará, clube que está tentando se recompor depois da abrupta saída de Dorival, que foi para o Flamengo na época, e de cair para a Série B.

O sempre organizado Athletico Paranaense, agora com Cuca, acho que vem para ficar na parte de cima da tabela também. O time sobrou no estadual e, com a estrutura que tem, pode, quem sabe, se meter definitivamente entre aqueles chamados de grandes. Chance de título? Eu suspeitaria que sim.

Em resumo, eu diria que, com o que vimos nos estaduais, Galo e Fluminense podem se infiltrar na primeira prateleira ao lado de Flamengo e Palmeiras.

Tudo indica que esse vai ser um campeonato muito disputado e que dessa vez ninguém vai disparar. O que, claro, pode apenas ser outra previsão sem sentido porque o futebol costuma tirar uma onda com aqueles que, como eu, são suficientemente tontos para se aventurar em previsões.