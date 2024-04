O que devemos fazer com nossos amigos considerados babacas?

Mas voltemos aos amigos que são percebidos pela opinião pública como pessoas muito diferentes entre si.

Do que eles falam? Do que riem juntos? O que os une, afinal?

Eu lembro de ver Neymar, logo depois da eliminação do Brasil na última Copa do Mundo, atender com carinho ao pedido de abraço do garotinho que invadiu o campo com a camisa do rival. Na hora pensei que alguém que fosse apenas um grande babaca não faria isso. Minha memória me diz também que quem tirou Neymar desse ato tão honesto de afeto foi justamente Daniel Alves, e isso me deixou bem irritada. Na época cheguei a escrever a respeito.

Durante a live de transmissão da final do Paulista, Casimiro, que raramente erra em público, reagiu de forma destemperada à pertinente opinião de uma pessoa da audiência que pediu para que ele parasse de endeusar Neymar, cuja imagem, volta e meia, aparecia na tela já que o jogador estava presente nas tribunas de honra do estádio.

No dia seguinte, Casimiro reconheceu o erro, mas a mulher que fez a crítica já tinha sido covardemente atacada por muitos dos que estavam assistindo ao evento. O dano estava feito e o assunto ficou entre os mais comentados do dia levantando outra vez a questão de como alguém percebido como tão bacana pode ser amigo de alguém percebido como tão babaca.

E aí chegamos ao ponto central dessa questão: como tratar o seu amigo considerado babaca? É preciso romper? Há caminhos alternativos?