Felipe Melo, Pedrinho e a prova de que existe acerto mesmo dentro de erros

Usar a lógica empresarial para tratar clubes de futebol é caminho cruel com o torcedor e a torcedora, a cada dia mais alienados de suas paixões por ingressos caros, pela exigência de comprar algum tipo de pacote que o defina como sócio, por gestores que acreditam ser donos de um escudo - o que são de fato e de direito a partir do momento que um time de futebol se vende para uma pessoa ou uma empresa. No caso do Vasco, uma empresa do ramo financeiro com sede em Miami que está tão distante do futebol quanto eu da galáxia de andrômeda. Quem poderia imaginar que daria errado?

Pedrinho está certo nas coisas que disse a respeito do Vasco, do sentimento que é ser vascaíno e de sua luta para representar a torcida, mas vai ter que segurar o rojão que é ter lidar com o erro que são as SAF e seus contratos leoninos.