A geraldina Marielle Franco: presente

Há dias em que os mortos estão mais vivos. Esse 24 de março é um desses dias. Marielle Franco volta com a coragem que sempre foi um de seus mais marcados predicados. Marielle atuou bravamente em vida em nome de justiça social, e segue atuando bravamente na morte. Ela agora escancara um Brasil onde polícia, política e poder coordenam a violência real.

Marielle deveria estar viva seguindo sua jornada de ativismo. Deveria estar onde gostava de estar em muitos domingos: no Maracanã misturada à torcida do Flamengo. Ela curtia mesmo era a geral. Disse uma vez que quem não foi para a geral no meio de uma organizada não entende o que é gostar de futebol. A geraldina Marielle, um cometa que passou muito rápido e mesmo assim deixou uma herança de confiança e coragem.

Se definia como mulher, negra, favelada, funkeira, feminista, flamenguista, casada com outra mulher e bissexual. Lutou por um país socialmente justo. Lutou como lutam as mulheres periféricas. Lutou por todas nós. E hoje volta lá de longe para continuar sua luta revelando os reais interesses que movem essa nação dilacerada.