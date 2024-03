Lula prova que a esquerda está morta

Se o ministério dos direitos humanos tem que engolir a seco privatização de presídios e cancelamento de um museu fundamental, para que serve o ministério dos direitos humanos?

As provas do falecimento da esquerda seguem sendo jogadas em nossas caras. Em recente entrevista à Folha de S.Paulo, a ministra da Mulher, Cida Gonçalves, se recusou a debater o aborto. Quem ler a entrevista atentamente pode enxergar até o pensamento de Damares Alves nas declarações de uma ministra supostamente de esquerda: a defesa à família, o medo de aprofundar o debate, o conservadorismo pulsante. Quando a reportagem tentou focar no aborto a ministra ameaçou encerrar a entrevista.

Que diabo é isso? Uma ministra de esquerda, do ministério da mulher, que não fala em aborto? Vamos seguir amedrontados com a necessidade de radicalizarmos o debate? Esse tipo de covardia abre espaço para que, depois de Lula, venha um Bolsonaro ainda pior. Não parece possível, certo? Eu diria que é mais do que possível: é bastante provável diante de uma esquerda que deixou de entender que correlação de forças vem das ruas também.

Que tipo de esquerda abre mão do básico? Uma esquerda morta. Acho que o recente debate que envolveu a colocação de Vladimir Safatle sobre a morte da esquerda fica encerrado. A pergunta agora é: como renascer?

"O dom de despertar no passado as centelhas da esperança é privilégio exclusivo do historiador convencido de que também os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer. E esse inimigo não tem cessado de vencer", Walter Benjamin em "Teses sobre o Conceito de História".