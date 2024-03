O Fluminense de Diniz e a anatomia de uma eliminação

Dito isso, queria falar da anatomia da derrota para o Flamengo: do jogo de 180 minutos que acabou dois a zero para o rubro-negro.

Sobre o primeiro jogo, já falamos. O Fluminense fez um primeiro tempo horroroso contra um primeiro tempo excelente do Flamengo. O Flu melhorou no segundo tempo e, depois da expulsão de Thiago Santos, voltou a piorar. Me parece uma derrota fácil de ser entendida.

O segundo jogo é mais interessante a despeito do zero a zero.

O Fluminense veio com uma escalação tresloucada. Um ponta na lateral, Martinelli na zaga, Renato Augusto mais centralizado e aparecendo no meio da área para concluir. O que criticam em Diniz é justamente o que mais gosto nele. Diniz foi corajoso e criativo, e o Flu jogou muita bola no primeiro tempo, especialmente até a parada técnica, quando Tite arrumou o meio de campo e equilibrou um pouco mais a partida.

Taticamente Diniz foi, na minha humilde opinião, genial. Marquinhos, o ponta canhoto colocado na lateral direita, não esteve bem tecnicamente e isso comprometeu a ideia do treinador. Mas taticamente o Fluminense envolveu o melhor time do Brasil hoje, o Flamengo (Sim, ao lado do Palmeiras, mas talvez um pouco à frente).

Se pensamos em linhas fica mesmo complexo compreender o Dinizismo. No "campinho" a escalação pode parecer uma alucinação. Mas a proposta de jogo de Diniz não se baseia em linhas. Não estamos mais no universo das coisas monodimensionais. Diniz vê o jogo em múltiplas dimensões. Analisar taticamente seu Fluminense pensando em linhas é como tentar falar uma nova língua sem sabermos que som as letras têm.