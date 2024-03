O que queremos dos homens?

Alguns homens começam a enxergar as grades de suas jaulas. Alguns começam a olhar para o passado e compreender os horrores que cometeram. Alguns dizem ou pensam: me envergonho do que fiz, de quem fui. Quero, com práticas, me implicar e me redimir.

O que fazer a partir desse ponto?

Vamos prender e cancelar os homens que cometeram crimes contra nossos corpos e que cedo ou tarde finalmente entenderam a violência contida em seus atos? Sabemos bem que convivemos com muitos deles. São nossos pais, tios, melhores amigos, irmãos, maridos, namorados, colegas de trabalho, ídolos nas artes, nos esportes. Eles estão agora mesmo com a gente; numa mesa de bar, no cinema, em nossas casas, em nossas camas. Não parecem nocivos - nós, inclusive, amamos muitos deles. O que terão feito e do que se arrependem?

Não quero com isso argumentar que devemos ignorar punições. Não devemos. Machismo estrutural não dá a ninguém o direito de cometer crimes. Devemos seguir denunciando, seguir exigindo justiça, seguir cobrando que o sistema pena atue com rigor. Mas sem combinar com educação não vamos a lugar algum - não tão cedo.

Prefiro Daniel Alves preso por um ano e saindo reformado do que preso por 20 e saindo de lá se achando uma vítima.

É hora de inovação tática. Hora dos diálogos mais difíceis. Hora de entrar na lama para seguir argumentando. Hora de sair da trincheira e ir buscar aliados nos lugares menos prováveis. Hora de encontros desconfortáveis. Hora de abrir mão de algumas de nossas dores para evitar que nossas filhas e netas sofram o que sofremos.