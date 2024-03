Por que a volta de Cuca ao futebol é igualmente legítima e ofensiva

Não. Não é o que queremos. Pensar assim é reduzir um caso complexo à sua face mais rasa. Queremos que ele se eduque no machismo e na misoginia. Que ele compreenda o que sentem as mulheres abusadas, assediado, estupradas. Que ele desfaça o pacto que fez com seus parças e coloque o episódio em contexto, reconhecendo a gravidade do que houve, falando da vítima, honrando sua curta passagem. Queremos que ele se envolva na luta a ponto de fazer trabalhos sociais com mulheres abusadas, que ele use parte de sua fortuna para apoiar institutos que defendam a vida das mulheres. Que ele obrigue os times em que trabalha a se educarem no feminismo, proponha cursos, palestras, oficinas. Queremos que ele mostre de alguma forma que se importa com nossas existências.

Por que não deixam ele em paz?

Porque há uma família que jamais estará outra vez em paz: a da menina estuprada. Porque nós, mulheres, não existimos em paz: somos estupradas a cada oito minutos, números que são subnotificado em até nove vezes já que a maior parte não faz uma denúncia. Seríamos, então, estupradas a cada menos de um minuto. Porque três mulheres são assassinadas por seus parceiros ou ex parceiros por dia. Porque todas nós já fomos de alguma forma abusadas. Porque aquela menina estuprada dentro de um quarto somos todas nós. Porque só pode haver paz para um se houver para todas as pessoas. Porque Cuca seria um aliado importante nessa luta por nossas vidas e dignidades.

Quem deveria agir para que houvesse alguma reparação?

A CBF deveria orientar Cuca a ir se educar. A CBF deveria obrigar os clubes a fazerem cursos. A CBF deveria ela mesma realizar cursos para seus funcionários. O Athletico deveria dizer: adoraríamos recebê-lo, Cuca, mas pediríamos para que você, enquanto for nosso treinador, se inscrevesse em programas sociais que eduquem sobre machismo e misoginia, que revertesse uma parte de seu salário para ajuda à lei Maria da Penha, que se implicasse nessa luta porque temos milhões de torcedoras e não queremos que elas se sintam ofendidas com a sua contratação.

É pedir muito que clubes, CBF e dirigentes ajam com essa migalha de dignidade?