Pedido de desculpas indica que Tite não entendeu nada

Sobre a comparação com um caso envolvendo Neymar e uma suspeita ele disse que foi inoportuna, indevida e sem sentido. Ok, Tite. Mas por quê? Mandaram você dizer isso pra sossegar as chatas que tanto te criticaram ou você de fato acha que comparar o crime de estupro com uma suspeita de importunação sexual é inoportuno, indevido e sem sentido. Se acha, teria sido decente elaborar por quê. Duas frases. Tite não fez e deixou o que pensa em suspensão.

Sobre a tal correção durante a etapa profissional do atleta: Tite, não importa. Não vem ao caso. Não interessa. Não se trata disso.

Se você segue se lambuzando de amor pela capacidade técnica de Daniel Alves esse é um problema seu. Para fins de reparação pública a respeito de uma declaração inoportuna, indevida e sem sentido você precisa deixar isso para trás e falar da vítima, palavra jamais citada, pessoa sempre ignorada.

Existiu uma vítima, caso Tite tenha se esquecido disso. Era para ela que ele deveria falar. Porque falando para ela Tite estaria falando para todas nós, para as mulheres quem amam futebol, para as 25 milhões de flamenguistas, para as cidadãs brasileiras.

Esquece Daniel Alves, Tite. Esquece o Daniel nem que seja por 10 minutos durante uma coletiva. É pedir muito?

Tite termina dizendo que acredita em educação. Acho ótimo. Eu também acredito. E por isso digo com todo o respeito: eduque-se, Tite. Eduque-se sobre o tema da violência de gênero. Leia, veja os números, fale com feministas, gaste um tempo nesse letramento, compreenda por que é gravíssimo que seu filho e assessor técnico tenha curtido postagens de conteúdo misógino e transfóbico, aborde o caso, aprenda a se desculpar com começo, meio e fim.