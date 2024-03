Fluminense macetou e encantou

O Fluminense é campeão da Recopa. Dois a zero. Maracanã lotado, pulsante, cantante. Time jogando com dez depois de abrir o placar, já na última parte do segundo tempo, porque Kennedy foi expulso na sequência do gol. O Fluminense, mesmo com um homem a menos, seguiu sufocando, tocando, verticalizando. Precisava de mais um gol para evitar prorrogação e penaltis.

A torcida, de pé, empurrava e oferecia coragem ao time: é da ordem do encantamento, da ordem do sagrado, esse diálogo entre elenco e arquibancada.

E o segundo gol saiu aos 45 do segundo tempo depois de pênalti bem marcado em Renato Augusto.