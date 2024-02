É legítimo barrar manifestante de extrema direita de entrar em vagão

Vídeos das torcidas do Santos e do Corinthians barrando pessoas vestidas em verde e amarelo de entrarem em vagões do metrô estão circulando e dividindo opiniões. Alguns acreditam que as organizadas de Santos e Corinthians praticaram atos ilegais e imorais ao barrarem os manifestantes.

Gostaria de oferecer contexto a essas imagens.

A manifestação na Paulista era uma manifestação antidemocrática por princípio. O que estava sendo defendido naquele dia eram valores como ditadura, tortura, torturador, golpe de Estado e tudo o que vem a reboque: racismo, misoginia, LGBTfobia, machismo.