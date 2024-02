O Fla-Flu, meu pai e eu

Assim passávamos os fins de semana, ele e eu atrás do Fluminense.

O jogo que mais vimos juntos foi o Fla-Flu. Meu pai me dizia que o Fla-Flu alargava a dimensão do sagrado. Perder era uma tristeza sem fim, verdade, mas ganhar? ah, ganhar era o êxtase, o néctar dos deuses. Não há como sentir isso sem ter conhecido a tristeza, meu pai falava me pedindo para aceitar todas as sensações como parte de um mesmo compromisso que estabelecíamos quando decidíamos amar o futebol. No começo, a cada derrota, eu me trancava no banheiro de casa por horas e minha mãe ficava desesperada. Aos poucos fui aprendendo a sentir.

Foi o Flamengo, antes de qualquer pessoa ou situação, que me ensinou a sofrer. Eu vi a Máquina tricolor, verdade, mas também saí do Maracanã inúmeras vezes massacrada por Zico, Tita, Adílio, Junior. Depois, vimos Washinton e Assis e fomos felizes juntos. O gol de barriga de Renato Gaucho eu vi pela TV longe dele, mas nos falávamos de cinco em cinco minutos. Já o gol de Washington contra o São Paulo pelas oitavas da Libertadores de 2008, aos 48 do segundo tempo, eu vi dentro do Maracanã, mas sem ele. Nesse dia meu pai já estava vendo o Fluminense de lugares mais altos.

Foi sempre o Flamengo o nosso grande adversário. Em dia de Fla-Flu, se estivéssemos no Rio, íamos ao estádio. Se não estivéssemos, tentávamos ver juntos pela Tv ou escutar pelo rádio. Era o nosso encontro. Achávamos que o rádio dava sorte ao Fluminense e, então, quando o jogo estava difícil demais, optávamos por esse meio - até porque durante muito tempo não havia televisionamento de todas as partidas.

Parte da família era Flamengo, a maioria dos meus colegas eram Flamengo e eu lembro de um dia que meu pai não pôde ir ao estádio comigo e me mandou num bonde rubro-negro: um amigo dele com dois filhos. Não lembro agora exatamente quem eram essas pessoas, mas lembro que vimos o jogo da tribuna de honra, a primeira e única vez que vi dali. A goleada do Flamengo foi tão dilacerante, Zico e Junior estavam tão encantados, que eu jurei a mim mesma que jamais colocaria os pés na tribuna de honra outra vez.

O futebol é a dimensão que melhor conecta o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. É ele o portal que me leva a sentir a mão de meus pai segurando a minha para subir a rampa. É ele que me conduz ao sorriso do homem que me fez amar esse jogo. É ele que, por 90 minutos, me faz acreditar que, um dia, vamos voltar a nos abraçar.