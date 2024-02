Não xinguem Neymar por uma aberração que dessa vez não é culpa dele

Eu tirei essas informações do livro "O que o dinheiro não pode comprar", do professor de filosofia de Harvard Michael Sandel.

É ultrajante que ricos possam pagar para não ficarem tanto tempo assim presos? Me parece que sim. Mas xingar Neymar por uma coisa que você provavelmente também faria se tivesse a chance não me parece o caminho para mudarmos esse cenário.

Está putaço? Eu sugiro focar a ira no capitalismo, na ideia fictícia da meritocracia, na falta de taxação de grandes fortunas, na falta de taxação sobre lucro e dividendo, um desvio moral que só existe no Brasil e em outro país do leste europeu e uma graça alcançada pela administração do idolatrado Fernando Henrique Cardoso.

Lembrando sempre que os pilares do capitalismo são o racismo, o colonialismo e o patriarcado, dentro do qual pulsam vibrantes o machismo, a misoginia e a LGBTfobia. Revolte-se contra o sistema. Dessa vez, Neymar não está fazendo nada que você também, sendo um bilionário, não fizesse por um amigo.