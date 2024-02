As 12 vezes em que Jair Bolsonaro fez apologia ao nazismo

Em 2018.

Na época, o Jornal Nacional, hoje tão indignado com a comparação que Lula fez entre o que acontece em Gaza e a perseguição de Hitler aos judeus no começo dos anos 30, não deu bola.

Na mesmíssima época, o professor Michel Gherman, que atua nos temas holocausto, estudos judaicos, oriente médio, extrema direita, sociologia da religião, estudos de genocídio, violência política, nacionalismos e sionismo, estava sozinho berrando para chamar a atenção do Brasil para a grotesca ligação entre o bolsonarismo e o nazismo. Aliás, recomendo seu livro "O Não Judeu Judeu".

Desde 2018, o que o ex-presidente da república fez foi reforçar sua ligação com o nazismo. O governo de extrema direita de Israel nunca reclamou. Ninguém do centro e da direita no Brasil pareceu se importar. Não lembro de Tábata Amaral revoltada. Não lembro de presidentes do Senado esperneando. Não lembro do MBL indignado. Não me lembro de pedidos de Impeachment. Muito pelo contrário.

Um dos que agora se mostram revoltados com a frase de Lula é o deputado Kim Kataguiri, que há pouco tempo disse, diante de uma Tabata Amaral bastante conformada, que não concordava com a criminalização do Nazismo.

Silêncio.