Caso Daniel Alves: condenação é em nome de todas nós

Estupro não é sobre sexo. É sobre poder. Estupro não é sobre tesão; é sobre dominação. Estupro é arma de guerra colocada nos campos de batalha a fim de submeter o inimigo à humilhação e à sujeição. É a ferramenta utilizada por homens para dizer às mulheres quem manda.

O caso Daniel Alves pode ser um divisor de mundos. Mas só será se soubermos focar no que de fato importa: a vida do lado de fora da cela. Seguir falando de Daniel Alves, da dosimetria, da injustiça da pena, da depressão dele, da tristeza dele, de como ele acabou com a própria vida e blablablá não mudará absolutamente nada e é bastante conveniente para alguns que preferem apontar o dedo do que olhar no espelho