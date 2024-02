O futebol brasileiro precisa ser desneymarizado

Neymar é a cara do futebol brasileiro atual. E é a cara da CBF.

É o que queremos ser? É como queremos que o mundo nos veja? São os valores que defendemos?

A neymarização à qual me refiro começa com o entendimento de que o jogo é um negócio e nada além disso. Passa pela certeza de que basta ser talentoso que a vida saberá recompensá-lo, o que não é absolutamente verdade. As pessoas mais talentosas que eu conheço são pobres e levam uma vida duríssima.

Passa também por um jeito moleque e negligente de levar a vida; homens que se recusam a crescer, que se negam a olhar para além dos próprios umbigos e de interesses muito pessoais.

Esses são os homens que hoje comandam o futebol brasileiro, com raríssimas exceções. Homens que demonstram total falta de engajamento com questões sociais e que vivem da simulação de uma realidade fútil e juvenil, embasbacados com o espelho quando não estão mordendo a virilha de seus próprios torcedores pelos corredores de luxuosos shopping centers.

Neymar é o mais bem acabado produto de um futebol que se tornou teatral no pior sentido do termo. De um futebol que fala de Deus e age diabolicamente. De homens que não amadureceram e se fecham num pacto covarde quando o assunto é violência de gênero. Homens que deixaram os campos e invadiram as cabines de transmissões para vomitar suas frouxidões para milhões. Homens que invertem todas as lógicas, que celebram estupradores, que colaboram para o apequenamento do jogo.