Acabar com a CBF para que ela não acabe com nosso futebol

Por que?

Porque a CBF não gosta de futebol. Ela gosta de riqueza, poder, status.

A entidade que cuida de uma das coisas mais importantes desse país - o futebol - não pode ser administrada por interesses tão perversos. Ela precisa atuar em nome da melhoria do jogo, ela precisa ser liderada por pessoas que tenham a cara dessa população, ela precisa ser do cidadão e da cidadã. A lógica não seria, portanto, a usada empresarialmente. Seria uma lógica comunitária, solidária, participativa, inclusiva. Nem tudo é empresa e essa ideia liberal de que as coisas só são boas se existirem como empresa é uma aberração.

O 7x1 não foi o acaso. As vexatórias eliminações nas Copas recentes, futebol feminino incluído, não foram o acaso. Tudo está dentro de um meticuloso planejamento que prevê administrar a Confederação de modo a manter sempre os mesmos no comando, seguir acumulando riqueza, distribuindo lucros, praticando assédios e desconsiderando as lutas sociais para fora dos departamentos de marketing que produzem notas de repúdio e campanhas publicitárias inócuas.

Patrocinadores dessa bagunça: manifestem-se.