Yan Couto, lateral da seleção, disse que seu ídolo é Daniel Alves e que não poderia ser outro. Foi criticado e se desculpou: explicou que estava falando no sentido do futebol.

Ah, gente. Era no sentido do futebol, sabe?

Então tá ótimo. Foi um mal entendido. No sentido do futebol é tranquilo elogiar acusado de estupro. Não pega nada. Dani jogava muito. Multi-campeão. Fora do campo não nos diz respeito, tá ok?