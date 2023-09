Vasectomia passa a ser obrigatória depois de você engravidar uma mulher que não planejou um filho. Masturbação, por ser desperdício do sêmen que geraria um futuro ser humano e, no limite, também assassinato, fica igualmente proibida. Mulher pode continuar se masturbando porque seu gozo não tem fins reprodutivos. Querem manter a criminalização do aborto? Os homens serão presos também. Você é o pai do feto nessa história de uma tentativa de aborto? Cana.

Vamos alargar: todo homem que engravidar uma mulher que não deseja ter filho nesse mundo anti-aborto será obrigado a participar igualitariamente da criação. Não falo de pensão alimentícia. Falo em levar e buscar na escola, de passar a noite em claro para cuidar, de ir a reuniões escolares, de passar metade do tempo com os filhos, de fazer lição junto, de levar ao médico, de faltar ao trabalho para tratar de um filho doente, de saber quando é hora de comprar novo uniforme etc etc etc. Não dividiu metade-metade do tempo da criação? Cana.

Topariam viver nesse mundo?

Homens-cis jovens que queiram entrar legitimamente no debate precisam se perguntar o que fariam se as namoradas engravidassem.

Se estamos a fim de um debate sem hipocrisia seria preciso dizer claramente que proibir aborto não é defender a vida. Nem por um segundo.

Nem mesmo os mais fanáticos "defensores da vida" - como eles se denominam - acreditam que abortar um feto é a mesma coisa que assassinar um bebê porque, se acreditassem, passariam os dias dilacerados diante do genocídio em nossas favelas e periferias.