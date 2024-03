Palmeiras: Luís Guilherme é alvo do Monaco para a próxima temporada

Luís Guilherme, de 18 anos, foi revelado nas categorias de base do Palmeiras. Ao todo, anota 32 partidas na equipe principal.

Valorização no mercado

De acordo com um estudo recente do CIES Football Observatory, Luís Guilherme está entre os dez mais promissores meias-atacantes até 21 anos. Uma lista que tem, por exemplo, Bellingham, do Real Madrid, e Wirtz, do Leverkusen.