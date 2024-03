Diretores do São Paulo decidem pagar multas do próprio bolso após acordo

O Presidente Julio Casares e os Diretores Carlos Belmonte e Fernando Chapecó decidiram não onerar o clube após punição do TJD da FPF, que prevê as multas de 50 mil para Belmonte, 30 mil para Fernando Chapecó e 25 mil para Casares. Todos irão pagar esses valores do próprio bolso.

A ideia partiu de Carlos Belmonte, que entende que o clube não pode ser onerado pelos excessos cometidos pelos dirigentes após reclamações de erros de arbitragem no clássico contra o Palmeiras pelo Paulistão.

Os dirigentes foram julgados pelos xingamentos ao árbitro Matheus Delgado Candançan após o clássico contra o Palmeiras. Os jogadores Calleri, Rafinha e Wellinton Rato também participaram do tumulto próximo aos vestiário da arbitragem no MorumBIS.