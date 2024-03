São Paulo quer saber quem vazou vídeo de Belmonte, mas acordo livra atletas

O vídeo que circulou hoje mais cedo, com o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, pedindo desculpas a Abel Ferreira, não era para ter sido divulgado. É o que descobri conversando com fontes tricolores.

Houve um acordo para encerrar o assunto da briga do São Paulo com Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. A previsão do departamento jurídico do clube, antes da homologação das sentenças, era que Calleri seria suspenso por quatro jogos porque havia o agravante dele estar suspenso e, logo, não poderia estar naquele local no Morumbis. Rafinha e Wellington Rato pegariam dois jogos cada, pela mesma previsão dos advogados do clube.

O presidente Julio Casares e diretor Fernando Chapecó deveriam receber apenas multas, e o Carlos Belmonte tinha uma previsão de 30 dias de suspensão no Paulistão. Ou seja, Belmonte e Calleri estariam fora da competição mesmo que o São Paulo chegasse até a final.