Flamengo avança por valores, e Bragantino quer Léo Ortiz contra Botafogo

Flamengo e Red Bull Bragantino avançaram pela negociação de Léo Ortiz num acerto encaminhado por 7 milhões de euros (R$ 37,5 milhões) a serem pagos em duas vezes, mais aproximadamente 1,4 milhões de euros (R$ 7,5 milhões) por metas, num total que pode chegar a cerca de 8,4 milhões de euros (R$ 45,6 milhões). A forma de pagamento era um dos últimos entraves: o Rubro-Negro abriu mão de um parcelamento maior.

O Bragantino, no entanto, quer que Léo Ortiz jogue as duas partidas contra o Botafogo pela terceira fase da Libertadores, o último mata-mata antes da fase de grupos. Esses duelos estão previstos para as semanas dos dias 6 e 13 de março, portanto, depois do fechamento da janela de transferências, no dia 7 de março.

As informações foram publicadas inicialmente pelo ge.