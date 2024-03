Flamengo avança e fica próximo de acordo com Red Bull por Léo Ortiz

As diretorias do Flamengo e Red Bull Bragantino avançaram nas negociações e ficaram próximas de um acordo para a transferência do zagueiro Léo Ortiz. Há previsão de nova reunião nesta sexta-feira que pode selar a saída do jogador.

Por um longo período, a negociação do jogador esteve travada na negociação de valores. O Red Bull pedia um valor na casa de 9 a 10 milhões de euros, o Flamengo fazia uma proposta mais baixa em torno de 7 milhões. Em negociações, os dois lados avançaram muito para chegar a um acordo por um meio termo.

Ainda há questões em conversa para fechar a transação que não está concluída. Isso deve ocorrer em novos encontros durante essa sexta-feira.