Corinthians avança e fica perto de fechar empréstimo de zagueiro Cacá

Após longas conversas, o Corinthians enfim avançou com a contratação por empréstimo (até dezembro de 2024) de Cacá. Resta agora definir o valor exato da opção de compra junto ao Tokushima Vortis, do Japão, que é o dono dos direitos econômicos do zagueiro.

Pessoas próximas ao negócio dizem que o montante em discussão com o Timão caminha para ser mais vantajoso do que o fixado com o Athletico Paranaense, com quem, inclusive, o jogador ainda tem contrato de cedência (até junho de 2024): 3 milhões de dólares (quase R$ 15 milhões).

O Furacão já avisou aos japoneses que aceita romper de forma amigável o vínculo com o jovem defensor, que, por sua vez, tem há dias um acordo verbal com o clube alvinegro.