Corinthians corre e tenta a contratação de Cacá, zagueiro do Athletico

O Corinthians tem tentado nas últimas horas a contratação do zagueiro Cacá, que pertence ao Tokushima Vortis, do Japão, e está emprestado ao Athletico Paranaense. A ideia inicial do Timão é obter um acordo também por empréstimo.

A busca por mais um jogador para reforçar o eixo defensivo é umas prioridades da diretoria alvinegra, especialmente depois da saída de Lucas Veríssimo, que surpreendeu e rumou para o Al-Duhail, do Qatar.

Apesar do acordo vigente com o defensor, o Furacão, segundo pessoas próximas ao processo, não colocaria obstáculos para rescindir o vínculo. Isso porque, a princípio, não pretende avançar com a compra pré-estabelecida em contrato (a depender de metas individuais), no valor de 3 milhões de dólares (quase R$ 15 milhões) por 80% dos direitos econômicos.