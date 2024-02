Ex-Vitória, Wellington Nem acerta transferência para clube da Hungria

Wellington Nem acertou sua transferência ao Kisvárda, da Hungria, com um contrato de seis meses, até o fim da temporada europeia. O time está entre os últimos colocados no campeonato local. O meia-atacante estava livre no mercado da bola após sair do Vitória, campeão da Série B.

O jogador priorizava um novo clube fora do Brasil e teve sondagens de times de outros países. Ontem (6), completou 32 anos.

Wellington Nem comemorou o fato de ter terminado a temporada passada sem lesões. Em 30 jogos pelo Vitória, fez dois gols e deu três assistências - foi reserva na maior parte da campanha: saiu do banco 17 vezes e iniciou 13 jogos entre os titulares.