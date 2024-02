Corinthians faz reunião interna e avança pelo português António Oliveira

Em busca do substituto para Mano Menezes, demitido no começo desta semana, o Corinthians avaliou, discutiu e aprovou internamente nas últimas horas o nome do português António Oliveira, do Cuiabá. As conversas decorrem de forma positiva para um contrato por uma temporada (até dezembro de 2024).

António tem vínculo válido com o clube mato-grossense até dezembro de 2024 e, por isso, o Timão precisa agora negociar o pagamento da sua multa rescisória. No entanto, o valor é considerado baixo e não deve ser um obstáculo: R$ 1.1 milhão.

O Cuiabá já tomou conhecimento do interesse corintiano e aguarda o avanço das negociações. Enquanto isso, já começou a se mexer no mercado da bola atrás de um profissional para repor a eventual baixa.