Corinthians e PSG ainda não bateram o martelo para sacramentar a venda de Gabriel Moscardo. O impasse da vez tem a ver com a antecipação da primeira parcela da transferência do jogador, que está fixada em torno de 6,6 milhões de euros (R$ 35,1 milhões).

Como os envolvidos têm trabalhado nos últimos dias por um "pré-contrato", não há como o Timão, a princípio, obter garantias bancarias para embolsar de imediato parte do dinheiro. A estratégia financeira funciona apenas com "contratos consolidados".

À espera da cirurgia no pé esquerdo (colocação de enxerto ósseo), o jovem volante, por questões legais, teria também que fazer um novo exame médico no meio do ano, antes de assinar em definitivo com o clube francês. Consequentemente, é mais um trâmite que causa desconfiança do lado alvinegro.