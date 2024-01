O Ajax tem estudado nos últimos dias a contratação de Martinelli e trabalha para em breve enviar uma proposta oficial para o Fluminense.

O clube holandês acompanha há meses o desempenho do jovem volante, com atenção especial para a reta final da Copa Libertadores do ano passado.

O camisa 8 do Tricolor é dos principais destaques da equipe dirigida por Fernando Diniz e tem contrato válido até dezembro de 2025.