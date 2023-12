Inter abre portas para saída de Luiz Adriano enquanto busca novo atacante

Com vínculo de apenas mais seis meses, Luiz teve recentemente seu nome associado ao Santos. Ele seria opção para o Peixe de olho na Série B de 2024.

Ídolo do Inter, ele voltou ao clube pelo qual foi campeão do Mundial de 2006 para ser titular enquanto Enner Valencia não chegava. Foram 46 jogos com sete gols e quatro assistências ao todo.

Mas a partir da chegada do equatoriano, seu lugar foi na reserva. Na conclusão de 2023, ainda, ele perdeu espaço para o jovem Lucca.

Inter busca novo atacante

Na expectativa da saída de Luiz Adriano, o Inter também está em busca de alternativas diferentes para o setor ofensivo.

Sem avanço com Lucas Alario, que atua no Eintracht Frankfurt (ALE), o nome da vez é Pedro Raul, que foi sondado pelo Colorado. Atualmente no Toluca (MEX), o jogador também é alvo do São Paulo.