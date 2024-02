Muito bem treinado, Abel, de novo, mostra que elenco é o grande diferencial

Neste cenário de começo de temporada, o Palmeiras encaixou a terceira vitória seguida, e foi a primeira das quatro partidas sem tomar gol neste Campeonato Paulista, algo que os palmeirenses costumam dizer: é preciso vencer com a "baliza zero".

Para exemplificar como esse elenco é bem treinado e tem um poder de concentração acima da média, o gol, aos 44min do segundo tempo, saiu do passe de Naves para a corrida do lateral direito Garcia, que arrancou nas costas da defesa até próximo à linha de fundo.

Do cruzamento do garoto, Flaco López, bem posicionado no meio da área, aproveitou o erro no tempo de bola de Léo Ortiz, então um dos melhores jogadores em campo, cabeceou e mandou no canto esquerdo do goleiro Cleiton.

O centroavante, que foi cobrado publicamente por Abel Ferreira para que demonstre em campo o "sangue argentino", como faz o compatriota Aníbal Moreno.

Ao anotar o seu segundo gol em dois gols (anotou o 2 a 0 no clássico contra o Santos), Flaco López se credencia para ser titular enquanto Endrick não retorna da Seleção Brasileira Sub-23, que está na Venezuela em busca de uma vaga para a Olimpíada de Paris.

Entretanto, como Abel está acostumado a buscar soluções dentro do elenco, caso a diretoria não consiga contratar mais um atacante, Flaco López poderá ter as oportunidades para se firmar definitivamente como titular, já que no segundo semestre Endrick não estará mais em solo brasileiro.