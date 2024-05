Entenda o que pode acontecer com Paquetá em denúncia por manipulação

Segundo a FA, Paquetá teria violado as regras de conduta relacionada a apostas esportivas em quatro jogos da Premier League: contra Leicester City, em 12 de novembro de 2022; Aston Villa, em 12 de março de 2023; Leeds United, em 21 de maio de 2023; e Bournemouth, em 12 de agosto de 2023.

A alegação é que o meia do West Ham tomou cartão amarelo de forma proposital para influenciar no mercado de apostas.

Paquetá se manifesta

Logo após a publicação da nota da federação, Paquetá usou suas redes sociais para se pronunciar sobre o caso. O jogador negou as acusações feitas pela FA, afirmando que cooperou com as investigações.

"Estou extremamente surpreso e chateado com o fato de a FA ter decidido me acusar. Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante estes 9 meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários", escreveu.

