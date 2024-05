Enchente no Rio Grande do Sul e a força social do esporte

A ideia de ter o esporte como vetor de promoção e desenvolvimento da paz no mundo vem sendo pauta da ONU desde 2003, quando a Organização publicou a Resolução 58/5, intitulada "Esporte como um meio para promover educação, saúde, desenvolvimento e paz".

Inclusive na Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável, está escrito que o esporte é importante facilitador para a promoção do desenvolvimento e da paz, a partir da promoção da tolerância e do respeito e das contribuições que pode fazer para o empoderamento de indivíduos, como também para atingir objetivos como inclusão social, melhorar a educação e saúde no mundo.

"O esporte deve representar valores que fortalecem uma sociedade. A solidariedade por partes dos clubes brasileiros diante da triste catástrofe que assola o RS se alinha com premissas comunitárias na organização de uma sociedade. Além de disputas, títulos, o esporte se constitui por pessoas e deve ser direcionado para pessoas, devendo ampliar o seu alcance se valendo de tudo que a influência esportiva proporciona", afirma a advogada desportiva Ana Mizutori.

Atlético-MG e Sport e o exemplo de solidariedade

Os clubes do futebol brasileiro se uniram para arrecadar doações para a população do Rio Grande do Sul. Times das Séries A e B do Campeonato Brasileiro promoveram diversas ações, entre leilões de camisas e pontos de arrecadação. Atlético-MG e Sport, porém, se destacaram.

Sob o lema "Solidariedade em massa", o Atlético-MG promoveu um treino aberto na Arena MRV para quase 37 mil pessoas. O Galo arrecadou recursos financeiros, alimentos e água para as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul.