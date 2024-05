Abuso contra menores, direitos humanos e Copa no Brasil: desafio para 2027

Lendo um tuíte (ainda se fala tuíte?) da Sports e Rights Alliance lembrei que dia 18 é mais uma das datas importantes de maio. Este é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração de Crianças e Adolescentes.

A entidade de proteção de direitos humanos no esporte lembrou a data no Brasil e homenageou a brasileira Joanna Maranhão, ex-atleta e uma das coordenadoras desse movimento internacional. Na página, Joanna lembrou que "...a luta continua. No desporto e não só, devemos trabalhar para garantir que todas as crianças sobreviventes, independentemente de quando denunciam, sejam ouvidas, acreditadas e ouvidas - e para garantir que todos os abusadores sejam responsabilizados."

Datas têm essa importância, provocar a lembrança e a relevância de temas que não podem ser esquecidos. O abuso a menores é crime frequente no Brasil e também no esporte. E todos precisam assumir responsabilidades.