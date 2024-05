Por tragédia no RS, é possível mudar regra do rebaixamento do Brasileiro?

Segundo especialistas, para uma medida desse tipo ser implementada no Brasil, seria preciso que a regra fosse incluída no Regulamento Específico da Competição (REC) do Campeonato Brasileiro, que normalmente é publicado dois meses antes do início do torneio.

"A 'imunidade' ao rebaixamento é questão que deverá ser colocada em pauta quando da convocação de Conselho Técnico para a redefinição da retomada do campeonato pelos clubes gaúchos. Mas tal ponto implicará eventual mudança de regulamento, cuja estabilidade é valor cultuado pelo direito desportivo", explica o advogado desportivo Carlos Henrique Ramos.

"Entendo que hoje, pela redação dada pela Lei Geral do Esporte, mais precisamente artigos 192 a 197, não temos disposição que permita imediatamente mudar o regulamento do Campeonato Brasileiro por conta da tragédia do Rio Grande do Sul. Entretanto, no calendário seguinte nada impede os clubes de realizaram por meio do Conselho Técnico ações que busquem proteger e resguardar os clubes gaúchos", afirma o advogado desportivo Matheus Laupman.

O artigo 192 da Lei Geral do Esporte prevê que o regulamento, as tabelas e o nome do ouvidor da competição deverão ser divulgados até 45 (quarenta e cinco) dias antes de seu início.

Já o item III do mesmo artigo fala também que a "interrupção das competições por motivo de surtos, de epidemias e de pandemias que possam comprometer a integridade física e o bem-estar dos atletas, desde que aprovada pela maioria das organizações participantes do evento". Contudo, não é citado a paralisação por causas naturais, como aconteceu no Rio Grande do Sul.

Outra questão importante diz respeito ao risco de de uma mudança nos critérios de rebaixamento possa gerar uma discussão jurídica ao fim do campeonato.