Buscando manter competitividade, Premier League aprova teto salarial

"Esta regra limita os gastos com o futebol em até 70% das receitas do clube - a implementação paulatina colocará os valores em 90% para a temporada de 2023/24, 80% para 2024/25 e 70% a partir de 2025/26. A Premier League aprovou internamente parte dessa diretriz, inclusive aumentando a flexibilidade e o aumento do teto para as equipes não participantes das competições europeias, que poderão chegar a 85% das receitas. Além disso, com o aumento do formato da Champions League e do Mundial e, consequentemente, o incremento de receita dos clubes ingleses pela participação nesses torneios, a Liga Inglesa estuda novas medidas para manter o campeonato como o mais equilibrado do mundo", conta o especialista em direito desportivo.

"A manutenção do equilíbrio entre os participantes é o segredo para manter o produto cada vez mais atrativo para o público, investidores, patrocinadores e detentores do direito de transmissão. A prática dos esportes americanos tem ganhado muita força no futebol internacional", reforça o advogado.

O economista César Grafietti afirma que "sempre que há implantação de medidas de controle financeiro significa que o futebol está no caminho certo".

"Entretanto, a regra que a Premier League aprovou nem visa tanto o controle financeiro, mas uma busca por equilíbrio. Que a meu ver é inócua para este objetivo. O limite de gastos é ainda bastante elástico, e basta algumas contas simples para perceber que os clubes do topo da tabela seguirão gastando mais que os da parte de baixo, pelo simples fato de haver uma enorme diferença nas receitas, que é o limitar natural de competitividade. O maior impacto pode ocorrer no produto Premier League, pois a redução na capacidade de gastos tende a reduzir a quantidade de atletas contratados, e diminuir os salários pagos. Não imagino que seja um impacto relevante, mas algum impacto haverá, que pode até respingar no Brasil, com eventual redução nas contratações. Ainda é cedo para conclusões. A sinalização é positiva, mas traz uma sensação de ser pouco relevante", avalia o especialista.

Como será calculado esse teto salarial?

Esse teto salarial definirá os gastos máximos permitidos aos clubes que disputam a elite do futebol inglês a um múltiplo do que a equipe com menor receita de transmissão de TV e acordos comerciais recebe. De acordo com o 'The Athletic', a expectativa é que esse múltiplo seja de cinco vezes o valor.