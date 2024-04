Se condenado no Brasil, Textor poderá representar clubes do exterior?

"Caso Textor seja suspenso no Brasil ele poderá exercer suas atividades fora do País. A suspensão do cartola de forma internacional somente se dará se o STJD requerer sua internacionalização perante a FIFA com base no artigo 70 do Código Disciplinar e a FIFA deferir tal solicitação", explica o advogado desportivo Matheus Laupman.

"A princípio, eventual condenação determinada pela Justiça Desportiva brasileira possui eficácia imediata restrita para efeitos em território nacional. Mas há possibilidade da CBF reportar a decisão para o Comitê Disciplinar da FIFA e requerer a aplicação global dos efeitos da condenação. Apesar do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva) não prever nada a respeito, a extensão dos efeitos da sanção para esfera global possui previsão no Código Disciplinar da FIFA (art. 70) e no art. 12.2 do RSTP da FIFA, que ao contrário do que estabelece o art. 174 do CBJD (que suspende a aplicação da pena caso o atleta, punido no Brasil, passe a jogar no exterior), tenha a eficácia da sanção estendida para a nova associação estrangeira que esteja filiado o clube que vincule o atleta, desde que cumpra os requisitos do citado artigo quanto ao mínimo de sanção imposta", acrescenta a advogada Ana Mizutori, especialista em direito desportivo.

Textor em pauta no STJD

Nos próximos dias, Textor será julgado duas vezes pelo STJD. Nesta terça-feira (9), o Pleno do Tribunal - última instância - analisará a pena aplicada pela primeira instância no processo envolvendo as declarações do empresário após a derrota por 4 a 3 para o Palmeiras, pelo Brasileirão do ano passado.

Na ocasião, Textor invadiu o campo do Estádio Nilton Santos após o apito final e afirmou que o Botafogo foi "roubado" pela expulsão do zagueiro Adryelson, aos 28 minutos do segundo tempo, quando vencia por 3 a 1.

Esse processo contra o empresário corre desde novembro. Textor foi denunciado três vezes no artigo 243-F (ofensa à honra) e uma no 258-B (invadir local destinado à equipe de arbitragem ou o local da partida). O empresário chegou a ser suspenso preventivamente por 30 dias. Depois, em julgamento de primeira instância, o executivo recebeu suspensão de 35 dias e multa de R$ 25 mil, já descontando os 28 dias cumpridos na suspensão preventiva.